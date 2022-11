Genova aderisce a "Mission Restore our Ocean and Water" per la salvaguardia del mare

Genova ha aderito alla "Mission Restore our Ocean and Waters" della Commissione Europea che ha come obiettivo la salute la sostenibilità ambientale del Mediterraneo e degli Oceani. "Genova per il suo storico legame col mare e per un presente fortemente proiettato nello sviluppo della blue economy collegata alla sostenibilità ambientale ha aderito con orgoglio e convinzione alla Missione Ocean'' commenta l'assessore al Mare del comune di Genova Francesco Maresca. Che aggiunge: ''La nostra città si sta affermando come capitale del Mediterraneo e vuole essere la città pilota per progetti che sappiano coniugare lo sviluppo dell'economia marittima alla sostenibilità ambientale e all'innovazione''.

E proprio per parlare di blu economy e di salvaguardia del mare, il comune di Genova ha partecipato a Rimini a Ecomondo, nel corso del quale ha illustrato la propria adesione alla Missione Ocean. ''Siamo convinti dell'importanza dell'obiettivo proposto dalla Commissione Europea sul ripristino della salute degli oceani e delle acque entro il 2030 - conclude l'assessore Maresca - Genova è la città organizzatrice per il 2023 della prestigiosissima The Ocean Race Grand Finale, la regata in equipaggio intorno al mondo che, tra i propri obiettivi, ha quello di elaborare e portare alle Nazioni Unite una bozza di dichiarazione dei diritti degli Oceani Genova Process''.

In occasione di The Ocean Race, in programma dal 24 giugno al 2 luglio del prossimo anno, si terrà anche l'ultimo summit del comitato scientifico per la definizione del documento da presentare all'Onu nel settembre del 2023.