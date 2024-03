Genova, addio a Franco Priano: fu tra i fondatori dello storico panificio di Voltri

E' morto a Genova Franco Priano, uno dei tre fratelli che nel 1964 fondarono la storica e pasticceria e focacceria di via Camozzini a Voltri.

A darne notizia è stato il figlio Paolo, con un post sui social: “Arrivederci papà, sapevo bene sarebbe arrivato questo giorno – è il commiato di Paolo Priano – Hai ritenuto fosse arrivato per te il tempo giusto per avvicinarti nuovamente alla mamma che sicuramente, come era solita fare, ti avrà già preparato grembiuli e magliette per tornare a lavorare con i tuoi fratelli. Mi piace ricordarti così, davanti al tuo forno, insieme agli zii, orgogliosi della realtà che con fatica e tanto amore avete costruito”.





“Sei stato un padre meraviglioso, sei stato il mio miglior amico, sei stato per me e per molti altri il più esemplare dei maestri – si conclude il post – E sono sicuro che ogni volta che impasterò pandolci e colombe mi basterà pensarti intensamente, e tu sarai lì, ogni momento accanto a me a ricordarmi che tutto va bene. Grazie papà”.