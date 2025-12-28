Genova: addio a Fernanda Contri, l'omaggio dei magistrati e degli avvocati

La Liguria e l’intera comunità giuridica piangono la scomparsa di Fernanda Contri, avvocata, giurista e prima donna giudice della Corte Costituzionale, venuta a mancare due giorni fa all’ospedale di Rapallo.





Il presidente della sezione ligure dell’Associazione Nazionale Magistrati, Federico Manotti, esprime “profondo cordoglio per la perdita di una donna ligure dall’elevato profilo istituzionale, che ha sempre avuto come punto di riferimento la Costituzione, di cui è stata strenua difensore ed appassionata divulgatrice, anche nelle scuole”.





Anche l’Ordine degli Avvocati di Genova ricorda con profonda stima la carriera di Contri, cresciuta professionalmente a Genova e iscritta all’albo dal 1959 al 2023. Ha ricoperto ruoli di massimo rilievo: componente del Consiglio Superiore della Magistratura con incarico di presidente della Commissione Disciplinare, ministro nel Governo Ciampi e giudice della Corte Costituzionale, culminando nella nomina a vicepresidente.





“Ha incarnato e rappresentato i valori fondamentali dell’Avvocatura, conferendo lustro alla comunità forense genovese e offrendo un esempio luminoso per le generazioni di avvocati che l’hanno seguita – si legge nella nota dell’Ordine –. La sua straordinaria competenza giuridica e dedizione alle istituzioni restano patrimonio prezioso per l’avvocatura e per il Paese”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.