Genova, accoltella una donna e poi ferisce un anziano

di Matteo Angeli

L'uomo con un coltello in mano ha colpito la sua convivente e poi nella fuga si è introdotto nell'abitazione di un pensionato

Accoltella una donna e poi aggredisce un pensionato. Il tutto è accaduto ne pomeriggio di oggi in via Burlando a Staglieno. Protagonista del movimentato episodio un cittadino extracomuniatrio che poi ha fatto perdere le prorpie tracce.

Il tutto è accaduto questo pomeriggio intorno alle 17 in una abitazione di via Burlando. L'uomo con un coltello in mano ha colpito la sua convivente e poi nella fuga si è introdotto nell'abitazione di un anziano. Per la signora è stato necessario il trasferimento al pronto soccorso ma per fortuna nessuna ferita grave. Per l'uomo tanta paura.

Sulle tracce del malvivente i carabinieri del nucleo radiomobile che lo stanno cercando.