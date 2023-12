Genova, accoglienza minori, il cardinal Zuppi: "Con meno fondi problemi per i Comuni"

Il cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, interviene sul tema dei tagli all'accoglienza ai minori non accompagnati. "A volte ci sono delle telecronache 'tutta la Finanziaria minuto per minuto' ma io aspetto il risultato. Certamente l'accoglienza dei minori è uno dei problemi più grossi per i Comuni. Sicuramente porterà dei problemi perché è uno dei temi di grande fatica per i Comuni su cui pesa l'accoglienza dei minori non accompagnati che vuol dire garantire a loro un futuro. Aspettiamo almeno la fine del primo tempo".

Il presidente della Cei, a margine di un incontro a Palazzo Ducale di Genova, risponde così a un domanda sul possibile taglio dei fondi per l'accoglienza dei minori non accompagnati con più di 16 anni. "Tutti quanti dobbiamo fare di più: abbiamo tante risorse, abbiamo tante possibilità - conclude - ma anche tanti problemi e come sempre i problemi si risolvono insieme. Aiutare chi ha più problemi di noi a risolverli ci aiuta anche a risolvere i nostri".