Genova, in piazza Matteotti "Gli artigiani del cioccolato"

di Edoardo Cozza

Per tutto il fine settimana appuntamento per i golosi: è già successo di pubblico, molti anche i turisti

A Genova tornano in piazza Matteotti gli "Artigiani del cioccolato", manifestazione che allieta il fine settimana del centro storico ancora per tutta la giornata di domani. Profumi e sapori hanno letteralmente invaso la zona, con i genovesi, ma anche molti turisti italiani e stranieri, che possono gustare le prelibatezze di questi produttori locali e non solo.

L'assessore al centro storico e all'artigianato del Comune di Genova, Paola Bordilli, commenta ai nostri microfoni: "Un altro degli eventi che riprende: sotto i riflettori finisce il saper fare, il gusto per il bello e per il buono. C'è un profumo, una varietà di colori che davvero ci rendono lieti di poter ospitare questo magnifico appuntamento che era saltato negli anni precedenti a causa del covid".

Il fine settimana all'insegna del cioccolato è favorito anche dal bel tempo: "È bello poter vedere tutta questa gente, con voglia di vivere e, per questi artigiani, riappropriarsi anche della possibilità di vendere e presentare le proprie specialità per rila chiare le proprie attività".

Questo appuntamento potrebbe rinnovarsi anche con una parentesi primaverile: "È un auspicio, sarebbe molto bello per Genova poter ritrovare questi maestri presto in piazza Matteotti".