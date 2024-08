Liguria: traffico intenso e incidenti, code sul nodo autostradale

Nodo autostradale ligure in difficoltà fin dalle prime ore della giornata per traffico intenso e incidenti. Stamani poco dopo le 8,30 un Tir in Avaria ha provocato una coda fino a 9 km in A26 tra Ovada e il bivio con la A10 Genova-Savona in direzione Genova.

La situazione è migliorata dopo le 10,30 con la rimozione del mezzo. In mattinata coda di 3 chilometri in A26 tra Masone e il bivio A26/A10 per un incidente. In A12 6 km di coda tra il bivio A12/A7 e Genova Nervi sempre per incidente.

In A10 code a tratti tra Arenzano e il bivio A10/fine complanare Savona per traffico intenso.