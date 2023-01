Genova, 611 posti per il servizio civile per i ragazzi tra 18 e 28 anni

Sono 611 i posti disponibili per il servizio civile universale rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni, sul territorio comunale di Genova. Lo spiega in una nota il Comune di Genova. Di questi, 42 programmi e 80 progetti saranno attivati per 12 mesi, tra il 2023 e il 2024, nelle oltre 60 sedi accreditate di enti titolari e partner, in città.

"I ragazzi potranno partecipare a un'esperienza importante per la propria formazione e per la propria crescita, mettendosi a disposizione della nostra comunità, nell'ambito di svariati settori che vanno dalla protezione civile alla cultura, dallo sport al turismo, dall'ambiente alla rigenerazione urbana - commenta l'assessore alle Politiche giovanili Francesca Corso -. I progetti coinvolgeranno il Comune di Genova, Anci Liguria, Università di Genova, le Croci, cooperative, fondazioni ed enti religiosi. Inoltre, il 24 gennaio, l'open day a Palazzo Tursi sarà l'occasione per fare conoscere ai ragazzi tutte le opportunità che offre il servizio civile universale nella nostra città I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio settimanale in media di 25 ore".