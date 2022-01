Genova, 60enne colpito da un treno nella galleria fra Principe e Brignole

di Marco Innocenti

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, il terzo di questo tipo in pochi mesi. L'uomo è rimasto gravemente ferito ed è stato portato al San Martino

E' il terzo episodio simile nel giro di pochi mesi: stanotte, un uomo di circa 60 anni è stato colpito da un treno in transito mentre camminava vicino ai binari nella galleria ferroviaria che collega le stazioni genovesi di Principe e Brignole. L'uomo, per fortuna, non è morto ma ha comunque riportato gravi ferite ed è stato trasportato d'urgenza al San Martino.

Come detto, è la terza volta in pochi mesi che si verifica un caso del genere. Il primo fu il boss Di Gangi che fu travolto e ucciso da un treno proprio nella stessa galleria. Stessa sorte toccò qualche settimana fa ad un altro uomo nei pressi della stazione di Sturla.