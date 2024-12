Genova: 451 posti per servizio civile, 6 nell'amministrazione comunale

Sono 451 i posti disponibili a Genova per la nuova selezione per volontari di Servizio Civile Universale, con sei posti riservati all’interno del Comune. Il progetto è rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni, desiderosi di mettersi al servizio della comunità, acquisire competenze professionali e contribuire al benessere collettivo.

"L’opportunità di fare il Servizio civile universale - ha dichiarato l'assessore al Sociale, Enrico Costa (nella foto) - è una possibilità di crescita sia professionale che umana. Lavorare a stretto contatto con realtà importanti del territorio, come il terzo settore o la pubblica amministrazione, permette ai giovani di tracciare un percorso per il proprio futuro, acquisendo nuove conoscenze teoriche e pratiche. Inoltre, si entra in contatto con realtà che svolgono ruoli fondamentali per la collettività". Costa ha aggiunto: "Il Servizio civile è anche un gesto di generosità, poiché mettersi al servizio degli altri è un atto nobile che può cambiare la nostra percezione del mondo, in meglio".

I sei posti messi a disposizione dal Comune di Genova sono suddivisi in tre settori: due volontari saranno destinati all'Informagiovani, per supportare i giovani nell'accesso a informazioni su lavoro, studio e mobilità internazionale. Altri due volontari lavoreranno presso l'Ufficio Relazioni con Aziende e Fundraising, occupandosi di promuovere partnership e ricercare finanziamenti. Infine, due giovani saranno destinati alla Direzione Urbanistica, per contribuire a progetti legati allo sviluppo del territorio e alla pianificazione urbana.

Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare la propria domanda entro il 18 febbraio 2024, esclusivamente tramite la piattaforma online disponibile sul sito ufficiale del Servizio Civile Universale. Tutti i dettagli relativi ai requisiti, ai progetti e alle modalità di selezione sono consultabili sul portale del Servizio Civile.

"Il Servizio Civile Universale - ha concluso Costa - rappresenta una straordinaria occasione per i giovani di mettere le proprie energie al servizio della comunità, acquisendo competenze trasversali e contribuendo allo sviluppo sociale e culturale del territorio".

















Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.