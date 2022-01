Genova, 22enne arrestato per rapina: avrebbe aggredito un uomo con un amico per rubargli quasi 1500 euro

di Edoardo Cozza

L'episodio avvenuto nei pressi di via delle Fontane: dopo una rissa, la fuga e l'inseguimento della polizia, che riesce a bloccare solo uno dei due ragazzi

Una segnalazione per rissa, poi la scoperta di una rapina: è successo a Genova, nei pressi di via delle Fontane, dove gli agenti di polizia stavano transitando per un consueto servizio di controllo. Arrivata la chiamata per la violenta lite tra stranieri, i poliziotti sono arrivati sul posto e hanno visto un uomo trattenere due ragazzi che cercavano di divincolarsi per scappare.

Alla vista della polizia, questi due hanno reagito con forza, colpendo violentemente l'uomo che li tratteneva e sono fuggiti. Un agente ha prestato soccorso all'uomo ferito, che ha raccontato di essere stato aggredito e rapinato di circa 1500 euro; l'altro ha inseguito i due fuggitivi riuscendo a bloccarne solo uno, che aveva tentato di disfarsi di parte delle banconote, circa 800 euro. Il 22enne fermato, arrestato per rapina in concorso, è stato denunciato anche per ricettazione: aveva con sé 3 catenine con i ganci di chiusura danneggiati e strappati e non ha saputo giustificarne il possesso.