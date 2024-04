Genova 2030: in visita a Tursi delegazione di Société Euroméditerrannée

È stata ricevuta dal vicesindaco Pietro Piciocchi e dall’assessore all’Urbanistica Mario Mascia, a palazzo Tursi, la delegazione della Société Euroméditerrannée, a Genova per l'evento di Team Building, organizzato con S.P.Im (società per la promozione del patrimonio immobiliare), in programma fino al 17 aprile.

La delegazione, di 67 persone, è accompagnata dal console onorario francese Luc Pénaud e composta dalla direttrice generale di Euroméditerrannée, Aurélie Cousi e dal Direttore Generale aggiunto Paul Colombani.

La visita è partita dal plastico di Genova 2030 in sala giunta vecchia e dal salone di rappresentanza. Durante la tre giorni di permanenza in città, la delegazione effettuerà alcuni incontri e sopralluoghi in città per approfondire alcuni progetti in corso di realizzazione: Palazzo Galliera, via Porro, il Mercato dei Fiori e il Progetto Genius, il Waterfront di Levante, il Piano Caruggi e il Cerchio Rosso Val Polcevera.