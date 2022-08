Genoa, Vogliacco e Virginia Mihajlovic presto sposi: la proposta in ginocchio del difensore rossoblù

di Matteo Angeli

I due stanno insieme da cinque anni e da alcuni mesi sono diventati i genitori della piccola Violante.

Il difensore del Genoa Alessandro Vogliacco e Virginia Mihajlovic, ex protagonista dell’Isola dei Famosi e figlia di Sinisa, si uniranno presto in matrimonio.

Il momento fatidico è stato condiviso dal calciatore su Instagram, con alcuni scatti in bianco e nero. ”Mi sono inginocchiato per chiederti di starmi accanto per tutta la vita, l’ho saputo dal primo sguardo che non te ne saresti più andata. 1825 giorni insieme”.

Virginia e Alessandro stanno insieme da cinque anni e da alcuni mesi sono diventati i genitori della piccola Violante.

Virginia è una influencer e modella nata a Roma 23 anni fa. Figlia di Sinisa Mihajlovic e dell’ex soubrette Arianna Rapaccioli ha quattro fratelli: Viktorjia, Miroslav, Dushan e Nichholas. Virginia è nota al grande pubblico per aver partecipato, nel gennaio 2019, all’Isola dei Famosi, in coppia con la sorella Viktorjia.