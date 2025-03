Genoa: vittoria in tribunale a Madrid, pignorate le azioni ex 777 del Siviglia per un risarcimento di 15 milioni

Sentenza importante da Madrid, con il tribunale spagnolo che ha dato il via libera al risarcimento per il Genoa, in merito alla vicenda legata alle azioni "americane" del Siviglia detenute da 777 Partners (nella foto i vertici della holding in una delle prime apparizioni a Marassi). Il club rossoblù, infatti, ha ottenuto il pignoramento di queste azioni, il che si traduce in un risarcimento di circa 15 milioni di euro, comprendenti crediti per circa 12 milioni, più 3,5 milioni di interessi.

Svolta - La causa ha avuto inizio con la difficile situazione finanziaria del Genoa, che si trovava sull’orlo del fallimento, finché, grazie all'intervento tempestivo del Consiglio di Amministrazione prima di Natale, è stato possibile evitare il peggio. L'intervento ha visto l’imprenditore romeno Sucu in prima linea con un aumento di capitale di 40 milioni di euro, sotto la direzione del CEO rossoblù Blazquez. Grazie a questa manovra, il club ha potuto superare una delle sue fasi più critiche.

Pignoramento - Nel contesto di questa complicata vicenda, un altro tassello è stato aggiunto: il Genoa ha ottenuto il pignoramento delle azioni di 777 Partners nel Siviglia, che si sono rivelate cruciali per il recupero del credito. La decisione di Madrid apre infatti la strada ad un processo per il principale creditore della holding di Miami, ponendo le basi per il risarcimento dovuto al club ligure.

Capitolo - La vicenda segna un altro capitolo nella lunga battaglia legale che coinvolge 777 Partners e il Genoa, ma la sentenza di Madrid rappresenta sicuramente un passo positivo verso il recupero delle risorse necessarie a garantire la stabilità finanziaria del club.

