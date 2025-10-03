Genoa, Vieira: “Presi tre pugni, ora vogliamo far punti con il Napoli. Cambiamenti? Dobbiamo crescere”
di Giovanni Porcella
Il tecnico sui possibili cambiamenti tattici resta abbottonato, ma cita Thorsby ultimamente in panchina, come opzione in più col Napoli
Patrick Vieira chiede al Genoa nella difficile trasferta di Napoli il riscatti dopo lo 0-3 di Marassi con la Lazio: “La voglia di tornare in campo c’è. Dopo la partita, quando ho visto come i tifosi hanno applaudito la squadra, questo mi ha dato un sentimento di unità tra giocatori e tifosi. È stato un messaggio importantissimo per noi. Andremo comunque per fare punti anche se affronteremo una formazione forte”.
Vieira chiede aggressività e soprattutto vuole vedere la crescita dei rossoblu dopo l’ultimsa sconfitta e i tre pugni. Abbiamo fatto, è vero, - dice Vieira - un passo indietro sul piano del gioco espresso, ma è anche vero che da questa partita c’è tantissimo da imparare per andare avanti. Non possiamo buttare via tutto”
Il tecnico sui possibili cambiamenti tattici resta abbottonato, ma cita Thorsby ultimamente in panchina, come opzione in più col Napoli.
