Genoa, Vieira: “Non ho visto la mia squadra, la peggior partita da quando sono qui”

Il tecnico del Genoa Patrick Vieira non cerca scuse dopo il pesante 0-3 subito dalla Lazio. “Abbiamo concesso troppo spazio ai nostri avversari. Dopo il primo gol - dice Vieira - abbiamo perso fiducia. Non ho visto la mia vera squadra. E’ stata la peggiore partita dal punto di vista difensivo da quando sono qui”. Ma non è tutto: “È una partita che abbiamo sbagliato sia dal punto di vista tattico e atletico. Ma non possiamo buttare via tutto. Dobbiamo analizzare questa partita con calma e vedere cosa possiamo cambiare”.

Resta la delusione finale e rimpianto per il rigore prima assegnato da Ayroldi e poi tolto dal Var. Poteva riaprire il match la squadra rossoblu e invece come a Bologna quell’episodio ha tagliato le gambe a Vasquez e compagni. Vieira infine ha in pensiero per i tifosi: “Siamo in debito verso i nostri tifosi. Noi dobbiamo fare meglio. È un segnale, dobbiamo reagire velocemente. In passato abbiamo sempre avuto intensità, stavolta no”.

