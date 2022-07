Genoa, un pomeriggio di libertà: i giocatori in gita in bici

di Redazione

Dopo le fatiche dell'amichevole col Maiorca, mattinata in campo e poi un po' di relax: ecco le foto della "biciclettata" dei rossoblù

Dopo l'amichevole giocata ieri col Maiorca (partita che ritrasmetteremo questa sera alle 22.30 su Telenord), il Genoa si è allenato in mattinata agli ordini di Blessin, ma nel pomeriggio i giocatori rossoblù ne hanno approfittato per qualche ora di relax.

Ed ecco che l'occasione è stata colta per una gita in bicicletta nei boschi austriaci, nei dintorni di Bad Haring, la località scelta per il ritiro della squadra rossoblù.

Un po' di serenità e tanto entusiasmo per il gruppo di giocatori, ma anche per lo staff che ha accompagnato i calciatori in questa avventura all'aria aperta.

