Genoa, un altro infortunio per Czyborra

di Redazione

Il giocatore tedesco, da poco tornato dopo un lungo infortunio, si è fatto male al ginocchio nell'amichevole vinta con la Sanremese (5-1)

Genoa in ansia per Czyborra, che si è infortunato oggi nell'amichevole con la Sanremese al Signorini di Pegli. Appena rientrato dopo una lunga assenza, il giocatore tedesco è rimasto vittima di un incidente al ginocchio. E' stato necessario richiedere l'intervento di una autoambulanza per accompagnarlo a fare i primi accertamenti. L'esito è atteso nelle prossime ore.

La partita con la squadra rivierasca, seconda nel suo girone di serie D, è finita 5-1. I gol portano la firma di Gudmundsson e Hefti (autori entrambi di una doppietta) mentre Amiri è andato a segno su rigore.

Non ha partecipato all'amichevole Bani, che però è il più vicino al rientro in gruppo. Sempre out Piccoli, Vanheusden, Ekuban e Criscito.