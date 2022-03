Il Genoa punta tutto sull'orgoglio di Destro per scardinare l'Empoli

di Guido Agosteo

Escluso da Blessin nella gara con l'Inter, l'attaccante è atteso all'immediata risposta sul campo. Come tantissime volte gli è riuscito nel corso della sua carriera

Gioca bene, comincia a farlo sempre più spesso, sempre più a lungo. Ma segna poco. Lo si è detto già tante volte per il Genoa di Blessin. In vista della gara contro l'Empoli, il ritornello sarà ancora e sempre quello. Anche alla luce di quanto è successo prima della gara con l'Inter. Ricordate? Fuori Destro ("Non l'ho visto tanto pronto") per scelta tecnica dell'allenatore. Fuori Ekuban e Piccoli per problemi fisici, come Masiello, Bani e Vanheusden d'altronde. La settimana che si è aperta oggi a Pegli con la ripresa degli allenamenti ci dirà chi di loro riuscirà a recuperare. Chi potrà dare una mano a risolvere il problema.

Ma soprattutto c'è curiosità per verificare la risposta di Destro alla provocazione-esclusione del mister, se così si può dire. Basta dare una letta alla sua carriera per rendersi conto di quante volte Destro sia riuscito a invertire la rotta. Incompiuto, promessa mancata. Quante volte, anche qui nel Genoa, in diverse epoche? E lui, zac... è riuscito sempre a prendersi la sua rivincita. Per il bene suo e della squadra. Inutile dire che anche stavolta bisogna che vada così, assolutamente. O almeno sperarci. Fino all'ultimo.