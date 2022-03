Genoa, nuovo centro sportivo. Sono nel Ponente le aree candidate

di Redazione

Ieri durante We are Genoa su Telenord Blazquez ha confermato che sono all'esame diverse possibili soluzioni. Quelle più accreditate sono tutte dalla stessa parte

Un nuovo centro sportivo. In grado di poter far lavorare con più tranquillità la prima squadra ("in effetti ci sono dei problemi") ma anche di ospitare il settore giovanile, la "Accademia", come la chiama lui. Di far vivere i ragazzi a contatto con i giocatori professionisti.

Andres Blazquez, manager di 777 Partners, consigliere di amministrazione del Genoa, ha rivelato ieri A "We are Genoa" su Telenord quello che non è ancora un sogno, ma una vera e propria intenzione. "Abbiamo individuato due o tre possibili soluzioni - ha spiegato - ne parleremo anche con il sindaco".

E' subito partita ovviamente la caccia alle possibili sedi. Da quello che trapela, tutte le aree individuate sarebbero concentrate nel Ponente.