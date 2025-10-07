Genoa, tutti gli orari delle partite dalla 13ª alla 22ª giornata
Il percorso in campionato della squadra di Vieira. Si gioca solo una volta di domenica alle 15
La Lega Calcio ha ufficializzato date e orari delle partite dalla 13ª alla 22ª giornata.
Ecco il programma delle partite del Genoa:
13ª giornata
Genoa-Verona: Sabato 29 novembre 2025, 15:00
14ª giornata
Udinese-Genoa: Lunedì 8 dicembre 2025, 18:00
15ª giornata
Genoa-Inter: Domenica 14 dicembre 2025, 18:00
16ª giornata
Genoa-Atalanta: Domenica 21 dicembre 2025, 20:45
17ª giornata
Roma-Genoa: Lunedì 29 dicembre 2025, 20:45
18ª giornata
Genoa-Pisa: Sabato 3 gennaio 2026, 15:00
19ª giornata
Milan-Genoa: Giovedì 8 gennaio 2026, 20:45
20ª giornata
Genoa-Cagliari: Lunedì 12 gennaio 2026, 18:30
21ª giornata
Parma-Genoa: Domenica 18 gennaio 2026, 12:30
22ª giornata
Genoa-Bologna: Domenica 25 gennaio 2026, 15:00
