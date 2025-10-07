Sport

Genoa, tutti gli orari delle partite dalla 13ª alla 22ª giornata

Il percorso in campionato della squadra di Vieira. Si gioca solo una volta di domenica alle 15

La Lega Calcio ha ufficializzato date e orari delle partite dalla 13ª alla 22ª giornata.

Ecco il programma delle partite del Genoa:

13ª giornata

Genoa-Verona: Sabato 29 novembre 2025, 15:00

14ª giornata

Udinese-Genoa: Lunedì 8 dicembre 2025, 18:00

15ª giornata

Genoa-Inter: Domenica 14 dicembre 2025, 18:00

16ª giornata

Genoa-Atalanta: Domenica 21 dicembre 2025, 20:45

17ª giornata

Roma-Genoa: Lunedì 29 dicembre 2025, 20:45

18ª giornata

Genoa-Pisa: Sabato 3 gennaio 2026, 15:00

19ª giornata

Milan-Genoa: Giovedì 8 gennaio 2026, 20:45

20ª giornata

Genoa-Cagliari: Lunedì 12 gennaio 2026, 18:30

21ª giornata

Parma-Genoa: Domenica 18 gennaio 2026, 12:30

22ª giornata

Genoa-Bologna: Domenica 25 gennaio 2026, 15:00

