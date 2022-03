Genoa, trent'anni fa "We are Genoa" e la magia di Branco al Liverpool

di Guido Agosteo

Una delle partite indimenticabili della storia rossoblù. Lo striscione che riempieva i distinti. La prodezza al volo di Fiorin nel primo tempo, poi ci pensò il brasiliano.

Con una foto del celebre striscione "We are Genoa", che accolse l'ingresso delle squadre in campo riempiendo completamente i distinti il sito ufficiale rossoblù ricorda a tutti che questa, trent'anni fa, fu la notte di Genoa-Liverpool 2-0. In una bolgia dantesca, i rossoblù giocarono una partita al limite dell'impossibile per intensità e valori tecnici. Piegarono gli inglesi, costringendoli a pensare ad una difficile rimonta all'Anfield Road. Che non si sarebbe realizzata. Ma questa è un'altra storia ancora.

Il tiro al volo perfetto per tempo e coordinazione di Valeriano Fiorin, una vita da mediano (ma averne anche oggi, di gente come lui) nel primo tempo. Una delle punizioni per cui Claudio Branco sarà impossibile da dimenticare. "Tres deidas", e scusate la grafia, la palla colpita con tre dita del piede sinistro, la traiettoria radiocomandata. La palla che gonfia la rete. Emozioni incancellabili, per chi c'era quella sera.

Immagine tratta dal sito ufficiale del Genoa