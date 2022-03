Genoa, scatta la prelazione per la partita con l'Empoli

di Redazione

Dalle 12 scatta la prelazione per gli abbonati 2019/20. Primi segnali molto incoraggianti, dopo la bella prestazione contro l'Inter cresce la fiducia per Blessin

I primi segnali sono estremamenti positivi. L'ottima prestazione con l'Inter, le commoventi dimostrazioni di attaccamento dei tifosi. Una squadra che finalmente lotta e combatte. Tutti ingredienti in grado di spingere la prevendita dei biglietti per la partita con l’Empoli di domenica 6 marzo (ore 12:30) I biglietti sono già acquistabili sul portale www.sport.ticketone.it, nelle ricevitorie abilitate e al Ticket Office del Genoa Store di via XII Ottobre 43r (orario continuato 10-19). Ricordiamo che per le normative anti Sars-CoV-2, solo le persone munite di “Super Green Pass” possono accedere allo stadio per gli eventi sportivi.

PRIMA FASE – Per Abbonati 2019/20 – da martedì 1° marzo ore 12 I biglietti per gli abbonati 2019/20 sono acquistabili in prelazione dalle ore 12 al Genoa Store, sul sito www.sport.ticketone.it e nelle ricevitorie abilitate.

Una volta selezionato l’evento Genoa-Empoli sul sito occorre inserire nel codice promozionale (simbolo lucchetto) il numero di tessera DNA associato alla stessa (inizia con 022) anche se questa risulti scaduta e non sia stata rinnovata.In fase di pagamento è possibile beneficiare dell’eventuale voucher di rimborso richiesto per le partite non usufruite nella stagione 2019/20. I biglietti del settore ospiti saranno in vendita dalle ore 12 sul sito www.sport.ticketone.it e nelle ricevitorie abilitate al prezzo di €20 più diritti di prevendita.

SECONDA FASE – Aperta a tutti – da venerdì 4 marzo ore 10Prezzi 1a e 2a Fase

Tariffa Intera (*Ridotta Under 16) Tribuna Inferiore: € 39 (*20) Distinti: € 18 (*9)Gradinata Nord: € 9 Gradinata Sud: € 5Promo Under 14 per la Gradinata Sud al Ticket Office del Genoa Store: per ogni titolo di accesso acquistato un biglietto Under 14 omaggio nella SudUNDER 16: nati dopo il 6/03/2006.

i bambini di qualsiasi età devono essere muniti di biglietto di accesso.

Il giorno della partita le biglietterie dello stadio rimarranno chiuse.

DIVERSAMENTE ABILI I portatori di handicap 100% deambulanti e non deambulanti possono richiedere un tagliando del settore distinti 1° anello 101 e 108 (fino ad esaurimento dei posti) recandosi al Ticket Office di Via XII Ottobre 43r. L’accompagnatore, se espressamente indicato nel certificato d’invalidità, può acquistare un tagliando al prezzo di 10€ per il medesimo settore. Alla persona diversamente abile è richiesto di presentarsi ai varchi d’ingresso munita dei seguenti documenti: Super Green Pass, Biglietto, Documento d’identità in corso di validità.