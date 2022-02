Genoa, Cambiaso: sospiro di sollievo

di Gessi Adamoli

Tra due settimane potrebbe essere nuovamente in campo. Nubi sul rinnovo: chiede un milione a stagione

Fortunatamente solo tanta paura per Andrea Cambiaso, infatti tra due settimane potrebbe essere nuovamente in campo. Quando, dopo quell'affannoso recupero su Calhanoglu che è riuscito a stoppare in calcio d'angolo, è uscito in barella in lacrime attorniato da compagni e avversari tutti hanno pensato al peggio. Ma gli esami strumentali ai quali si è sottoposto questa mattina hanno escluso la rottura del legamento, c'è solamente uno stiramento. Salterà sicuramente le partite con l'Empoli e l'Atalanta, ma potrebbe già essere in campo contro il Torino il 20 marzo.

Ora la partita più importante per Cambiaso è certamente recuperare dall'infortunio, ma c'è da anche da provare a risistemare la vicenda che riguarda il rinnovo del contratto (scadenza 30 giugno 2023) dopo che, davanti alla richiesta di un milione netto a stagione per il giocatore e di un milione e mezzo di commissione per gli agenti che lo rappresentano, c'è stata una drastica rottura della trattativa