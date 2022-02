Genoa-Inter 0-0: un Grifone tutto cuore e carattere

di Marco Innocenti

I rossoblu fermano la corazzata di Inzaghi e portano a casa il quinto pareggio su cinque dall'arrivo di Blessin

90'+5: Finisce qui al Ferraris: quinto pareggio sulle prime 5 di Blessin

90': Ci saranno 5' di recupero

89': Discesa dell'Inter con Dzeko che serve Caicedo, apertura laterale per Lautaro che spara ma Ostigard devia in extremis ed evita guai peggiori

86': Nell'Inter entra in campo anche Caicedo, fischiatissimo dal Ferraris

81': Escono Gudmundsson e Portanova per Amiri e Rovella

79'; Tiro di Barella, gran botta e deviazione di Badelj. Fuori ma l'arbitro non assegna l'angolo

78': Conclusione di Lautaro, Sirigu è un po' fuori dai pali ma riesce comunque ad alzare sulla traversa

77': Botta da fuori di Sturaro. Alto di poco

73': Fallo di Ostigard su Dzeko e cartellino giallo

70': Discesa di Melegoni che serve all'esterno Calafiori, tentativo di cross teso ma D'Ambrosio chiude bene

61': Sul corner di Calhanoglu, colpo di testa di D'Ambrosio che si stampa sulla traversa con Sirigu che non ci sarebbe arrivato

60': Doppio cambio: escono Cambiaso e Yeboah ed entrano Calafiori e Kallon

58': Doppia occasione per l'Inter, prima con Dzeko che riesce solo a spizzare la palla poi irrompe Calhanoglu che in scivolata trova solo la deviazione in angolo di Cambiaso. Il giocatore del Genoa però non si rialza: un problema al ginocchio sinistro per lui e deve lasciare il campo. La smorfia del rossoblu, purtroppo, non promette nulla di buono: deve uscire in barella

53': Fallo di Perisic su Hefti e cartellino giallo

52': Problemi all'adduttore per Maksimovic, al suo posto entra Cambiaso

46': Si riparte. Il primo pallone è del Genoa

SECONDO TEMPO:

45': Finisce qui il primo tempo.

34': Cross teso di Perisic, Dzeko però in scivolata non arriva per il tap-in

26': Melegoni tira dalla distanza ma Handanovic respinge

14': Colpo di testa di Dzeko che costringe Sirigu ad alzare la palla sopra la traversa

6': Occasione per Gudmundsson che sguscia fra i due centrali interisti dopo la torre di Yeboah ma palla sul fondo sull'uscita di Handanovic

5': Tiro di Calhanoglu, fuori di un soffio

1': Si comincia.

PRIMO TEMPO:

Genoa alla disperata ricerca di punti salvezza ma stavolta, di fronte, la corazzata Inter che, pur incerottata dopo un periodo difficile, si presenta al Ferraris con gli ovvi favori del pronostico. La banda di mister Blessin però non può più fallire, se vuole continuare a tenere accesa la fiammella della speranza. Il calcio d'inizio, previsto per le 21, è stato posticipato alle 21,05 come gesto simbolico per chiedere la fine della guerra in Ucraina.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

GENOA: Sirigu, Hefti, Maksimovic, Ostigard, Vasquez, Sturaro, Badelj, Gudmundsson, Melegoni, Portanova, Yeboah. A disposizione: Semper, Marchetti, Amiri, Calafiori, Ghiglione, Destro, Frendrup, Hernani, Cambiaso, Rovella, Kallon, Galdames. Allenatore: Alexander Blessin.

INTER: Handanovic, D'Ambrioso, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Dzeko, Sanchez. A disposizione: Cordaz, Radu, Gagliardini, Vecino, Lautaro, Ranocchia, Vidal, Dimarco, Darmian, Skriniar, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi.

ARBITRO: Chiffi (Assistenti: Prenna e Vecchi - IV: Colombo -VAR: Mazzoleni - AVAR: Tolfo).