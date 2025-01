Genoa, trent'anni dall'omicidio Spagnolo: il ricordo della Gradinata Nord

Trent'anni fa si consumava l'omicidio di Claudio Vincenzo Spagnolo, tifoso del Genoa accoltellato da un ultrà del Milan, in occasione di un match contro i rossoneri a Marassi. Era il 29 gennaio, prima giornata di ritorno del campionato di Serie A 1994-95: la domenica successiva non si sarebbero disputate partite del massimo campionato e delle serie inferiori, come simbolico atto di dolore del calcio italiano per l'assassinio del supporter del Grifone.

Il ricordo - La Gradinata Nord e l’Associazione Club Genoani intendono commemorare "Spagna", come non hanno mai smesso durante questi tre decenni, invitando tutti i tifosi genoani alla cerimonia che si terrà proprio il 29 gennaio prossimo. L'appuntamento davanti alla Gradinata Nord nel tardo pomeriggio si unisce alla richiesta di partecipare con sciarpe o altri colori rossoblù.

Il testo integrale - Di seguito riportiamo il testo integrale del comunicato diffuso dalla Gradinata Nord e dall'Associazione Club Genoani: “Il 29 gennaio 2025 saranno 30 anni da quella domenica che ha segnato per sempre la storia dei Genoani e del movimento ultras italiano, 30 anni in cui noi non abbiamo mai dimenticato. In occasione della ricorrenza trentennale, abbiamo organizzato una commemorazione davanti alla Gradinata Nord con inizio alle ore 18:00. Una giornata per Claudio e con Claudio, dove saranno presenti oltre agli amici di una vita anche i rivali più storici. Arriveranno ultras da tutta Italia e non solo, uniti dal rispetto per Spagna. Invitiamo tutti i Genoani a partecipare perchè quel giorno con la sciarpa del Genoa al collo poteva esserci ognuno di noi. Chiediamo, inoltre, a chi lo vorrà, di portare una sciarpa che sarà poi unita alle altre come nel 1995 in segno di vicinanza: non importano i colori o la squadra di appartenenza, conta il pensiero di ognuno di noi affinche tutto questo non succeda mai più. UOMINI PRIMA CHE ULTRAS. SPAGNA VIVE!”

