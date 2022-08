Genoa, test positivo contro la Carrarese: al Signorini finisce 9-1

di Marco Innocenti

Doppietta per Ekuban poi in rete anche Badelj, Portanova, Dragusin, Coda, Favilli, Yeboah e Jagiello

Test positivo per il Genoa di mister Blessin che, oggi al Signorini, ha ospitato la Carrarese, formazione che milita nel campionato di Serie C. La gara, disputata a porte chiuse, ha visto il Grifone imporsi per 9-1 con Ekuban autore di una doppietta e, per il resto, una vera e propria girandola di marcatori: in rete infatti sono andati anche Badelj, Portanova, Dragusin, Coda, Favilli, Yeboah e Jagiello.