Genoa: Bani sulla via del recupero, Maksimovic in dubbio

di Edoardo Cozza

Conta degli assenti in casa rossoblù: con l'Empoli mancheranno Cambiaso, Piccoli, Masiello, Czyborra, Ekuban e il partente Crisciti. Venduti 9mila biglietti

Prosegue al Signorini il lavoro degli uomini di Blessin attesi domenica al Ferraris dalla sfida salvezza contro l'Empoli dell'ex Andreazzoli. Dopo l'amichevole di ieri contro la Sanremese oggi allenamento di natura soprattutto tattica con esercitazioni dedicate. Per la gara di domenica il tecnico tedesco dovrà fare ancora a meno di Cambiaso, Criscito, ormai vicino all'addio per l'avventura in Canada, Ekuban, Piccoli, Masiello e Czyborra uscito in barella dalla sfida di ieri per un colpo al ginocchio.

In dubbio Maksimovic e Bani con il secondo verso il recupero mentre il centrale serbo verrà valutato ancora nei prossimi giorni. Vola intanto la prevendita che ha superato quota 9000 tagliandi e da domani ci sarà il via alla vendita libera.