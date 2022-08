Genoa, Strootman si presenta: "Voglio dimostrare di essere ancora un giocatore"

Ieri dopo l'ufficialità le prime parole da rossoblu di Kevin Strootman:

"C'erano altre squadre, ma non così interessanti per me" - ha detto Strootman ai microfoni di Sky Sport - "Il mio obiettivo era andare in Serie A, ma non mi volevano dopo l'anno brutto a Cagliari. Poi una settimana fa è arrivato il Genoa e ho pensato fosse la strada giusta. Poi loro hanno fatto di tutto per prendermi e sono molto contento di essere qui. Voglio ripagare l'affetto dei tifosi, mi dispiace essere andato via. Sarà difficile ma dobbiamo riportare il Genoa dove deve stare. Voglio far vedere di essere ancora un giocatore e non un morto".