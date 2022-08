Genoa, che tris: c'è Strootman con Puscas e Aramu

Le visite mediche di Aramu, l'arrivo in città di Puscas, il sogno sempre più concreto di riavere Strootman: il Genoa non resta a guardare e negli ultimi giorni ha dato un'accelerata al calciomercato e ha chiuso (o quasi) tre acquisti di primissimo piano.

Dopo aver definito le trattative per l'ormai ex Venezia (triennale con opzione per il quarto anno) e per l'attaccante ex Pisa (che arriverà in prestito con obbligo di riscatto dal Reading), la dirigenza rossoblù ha chiuso un colpo anche a centrocampo: è a un passo Kevin Strootman, centrocampista olandese di proprietà del Marsiglia e già visto con la maglia del Grifone nella seconda parte della stagione 2020-21, quando collezionò 18 presenze. L'anno scorso per lui una stagione non positiva a Cagliari, poi il ritorno a Marsiglia senza, però, legare con Tudor e avere chance di trovare spazio.

Ecco, dunque, l'idea nata negli ultimi giorni e subito diventata concreta: è lui la sorpresa per il centrocampo del Genoa anticipata su Telenord nel corso della puntata di ieri sera di We Are Genoa.