Genoa, straordinaria prova d'amore dei tifosi. Polverizzati i biglietti del settore ospiti del Penzo

di Redazione

Oggi, giorno di San Valentino, i supporter del Grifone hanno esaurito il settore ospiti dello stadio di Venezia

Passata la rabbia e la delusione pel il pareggio di ieri, i tifosi del Genoa danno l'ennesima dimostrazione d'amore nei confronti della squadra. Oggi, giorno di San Valentino, sono riusciti a polverizzare in poche ore i circa 500 biglietti del settore ospiti dello stadio di Penzo di Venezia.

Domenica alle 15 si giocherà una gara vietata ai deboli di cuore con il Grifone che dovrà provare a vincere per restare in corsa fino alla fine in un campionato che fino ad oggi lo ha visto sempre in difficoltà.

Inutile nasconderlo ieri serviva una vittoria e invece è arrivato un solo punto. C'era un rigore grosso come una casa su destro ma quando tutto gira storto ci si mette anche un altro arbitro che a Torino, sabato sera, ha annullato il pare del Toro per un millimetrico fuorigioco di un giocatore granata ritenuto attivo nell'azione. Pazzesco ma è così.

I tifosi ci credono ancora e si aspettano dalla squadra uno squillo. Per provarci fino alla fine.