Genoa, si complica il riscatto di Ostigard: piace al Napoli

di Edoardo Cozza

Il difensore norvegese era in prestito dal Brighton: Spalletti lo ha messo nel mirino per completare il pacchetto difensivo

Il Genoa inizia a ragionare sui giocatori che comporranno la rosa per la prossima stagione di Serie B. Tra i pochi che non hanno deluso nell'annata della retrocessione c'è stato Leo Ostigard, roccioso difensore centrale norvegese arrivato a gennaio in prestito dal Brighton.

I rossoblù avrebbero voluto riscattarlo per farne il perno del pacchetto arretrato, ma i piani si sono complicati nelle ultime ore perché una squadra di Serie A avrebbe messo nel mirino lo scandinavo: sulle sue tracce, infatti, ci sarebbe il Napoli, che ha bisogno di rimpolpare il reparto difensivo dal momento che non resterà Alex Tuanzebe, l'inglese che ha giocato davvero pochi minuti nel girone di ritorno.

Ostigard è una delle idee di Spalletti e sarebbe difficile per il Genoa poter concorrere economicamente e non solo con i partenopei se l'interesse dovesse essere concretizzato.