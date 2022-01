Genoa, salto triplo di Konko: dall'Under 17 al debutto in serie A

di Maria Grazia Barile

Assente Criscito, squalificato Vasquez. Tornano Cambiaso e Rovella, prima convocazione per Calafiori

È un salto triplo quello di Abdualy Konko, chiamato a sostituire temporaneamente Shevchenko in panchina. L'ex giocatore rossoblù passa dall'Under 17 alla platea di Serie A, affrontando la Fiorentina al Franchi. Dopo aver diretto un paio d'allenamenti con la collaborazione di Murgita e la presenza del general manager Spors, ha diramato le sue prime convocazioni. Assente Criscito, c'è il ritorno di Cambiaso e quello di Rovella che aveva saltato la Coppa Italia a Milano. Prima volta per Calafiori. Out per squalifica Vasquez. Altri assenti Tourè, Semper, Cassata, Maksimovic, Hernani, Kallon e Behrami.

Di seguito l’elenco completo dei 23 convocati.