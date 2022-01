Genoa, il tecnico viola Italiano: "Grifone in difficoltà, ma non abbassiamo la guardia"

di Giorgia Fabiocchi

Il Genoa si prepara alla delicata sfida di lunedì sera, contro la Fiorentina, al Franchi. I viola ritrovano due pedine importanti come Benassi e Sottil

Il Genoa si prepara alla delicata sfida contro la Fiorentina al Franchi, in programma domani sera, lunedì 17 gennaio ndr, alle 20:45, una partita da dentro o fuori per i rossoblu, a caccia di punti salvezza. Il tecnico viola Vincenzo Italiano, in conferenza stampa, ha parlato della brutta sconfitta a Torino (4-0 per i granata) e della prossima sfida contro il grifone: "Il 4-0 subito a Torino ci ha fatto capire che non bisogna mai abbassare la guardia. Domani affronteremo un Genoa in difficoltà ma dotato di giocatori di valore, noi dobbiamo cavalcare l'onda del successo in Coppa Italia perché in campionato i tre punti ci mancano oramai da tempo".

Tra i viola intanto, sono rientrati in gruppo dopo un periodo di lungo stop, anche Benassi e Sottil.