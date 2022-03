Genoa, riecco Amiri: "Con l'Empoli è decisiva. Possiamo restare in serie A"

di Redazione

"Il virus che mi ha colpito è stato fastidioso, ma è superato. Io continuo a crederci: il Genoa non c'entra niente con la serie B"

Nadiem Amiri si sente pronto. Ha superato un momento difficile, e adesso ha voglia di fare la sua parte. "Il virus che mi ha colpito è stato fastidioso, non mi ha fatto giocare con continuità. Ma adesso va meglio e penso di poter essere d'aiuto".

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore afgano naturalizzato tedesco ha rivelato un simpatico retroscena. "Nella gara con l'Inter c'era una atmosfera bellissima a Marassi. Dagli spogliatoi ho mandato un messaggio ai miei genitori ed a mio fratello, dicendo loro che speravo di entrare per godermi lo spettacolo. E quando è successo è stato bellissimo".

Per quanto riguarda prospettive e speranze, Amiri sembra perfettamente allineato con la linea societaria. Crederci, fino all'ultimo. "La gara con l’Empoli è decisiva, ma poi non dobbiamo più perdere e piazzare qualche colpo. Ci servono due o tre vittorie. Continuo a credere che questa squadra possa rimanere in Serie A. Il Genoa nulla c’entra con la Serie B".