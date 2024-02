Genoa, porte aperte ai tifosi a Pegli nel giorno di San Valentino

Club, staff e giocatori del Genoa danno appuntamento ai tifosi al centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli per un abbraccio collettivo nel giorno di San Valentino, mercoledì 14 febbraio. L'accesso al "Signorini" è previsto dalle ore 14,45. E’ consigliato raggiungere il campo con i mezzi pubblici.

Ecco il comunicato della società rossoblù:

Stare insieme – Toc, toc. C’è posta per te. Abbiamo il piacere di imbucare un messaggio sotto forma di cuore, per invitarti a presenziare all’allenamento in programma mercoledì pomeriggio, il giorno di San Valentino, per fare festa insieme e vivere a braccetto la ricorrenza degli innamorati. Abbiamo prenotato una bella giornata di sole. E ci saranno, insieme a chi avrà piacere di intervenire, tutti i protagonisti di questa stagione. Una stagione imperlata da una unità di intenti che sta facendo scuola. Ti aspettiamo con sciarpe, bandiere, striscioni e, perché no?, i tamburi per dare vita al carnevale rossoblù. Una celebrazione in piena regola per omaggiare la ricorrenza e dare sfogo all’amore per il Genoa. Comunque e ovunque. PS. Grazie di esistere!