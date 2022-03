Genoa, Portanova: "Blessin ha portato mentalità e divertimento. I tifosi? Spettacolari"

di Marco Innocenti

"Dovevamo vincere e l'abbiamo fatto: ce la metteremo tutta perché questa squadra deve restare in Serie A"

Primo goal in Serie A per Manolo Portanova, che decide di aggiornare il suo ruolino di marcia nella gara più importante della stagione, regalando al Genoa una vittoria che serviva come l'ossigeno. E il premio del Ferraris è la standing ovation della Nord. "E' una cosa spettacolare - ha commentato Portanova - non si può descrivere l'amore che questi tifosi danno a questa squadra. Dovevamo vincere e l'abbiamo fatto".

Tre punti che portano il Genoa ad agganciare, almeno momentaneamente, il Venezia e di portarsi a -3 dal Cagliari. "La corsa salvezza è sempre aperta - ha detto Portanova - finché la matematica non ci condanna. Noi ce la metteremo tutta fino alla fine per restare in Serie A. Blessin? Il mister è arrivato dando mentalità ma soprattutto divertimento. Vogliamo fare quello che dice lui, continuando così e senza mollare nulla. La squadra si vede anche in questo e si vede la mano del mister".