Genoa, Pinamonti apre la caccia alla… Lupa: la Roma è la sua "vittima" preferita

L'ultimo confronto giocato allo stadio Ferraris di Genova finì 4-1 per il Genoa di Alberto Gilardino che rifilò uno schiaffone al collega Jose Mourinho, il quale allora allenava la Roma.

Oggi le due squadre, che si affronteranno domenica per il 4° turno di serie a, sono profondamente cambiate, soprattutto nel reparto avanzato. i giallorossi hanno anche in Daniele De Rossi la nuova guida tecnica in panchina, compagno odi squadra di Gilardino ai tempi della nazionale

Se da una parte la Roma ha salutato Lukaku, Abraham e Azmoun e ha convinto Dybala a restare nella capitale, il Genoa si è privato di Retegui e Gudmundsson, che l'anno scorso furono tra i marcatori della sfida contro i giallorossi di settembre 2023

In quell'occasione segnò il suo primo gol in rossoblù anche Junior Messias, in quella che fu la sua unica rete della passata stagione. Quest'anno il brasiliano, contando anche la Coppa Italia, è già arrivato a quota due gol e cerca il riscatto dopo la prestazione senza gol contro il Verona. Il fantasista tuttavia è in forte dubbio per la sfida contro i giallorossi e dopo ulteriori accertamenti potrebbe dare forfait: considerando anche che quest'anno avrà ulteriore minutaggio potrebbe essere preservato in vista degli impegni successivi

Chi guiderà l'attacco rossoblù è Andrea Pinamonti, arrivato come sostituto di Retegui e che si esalta quando vede giallorosso: con 5 gol subiti la Roma è la vittima preferita della punta trentina, inoltre proprio all'Olimpico Pinamonti trovò la prima rete in maglia rossoblù in un pirotecnico 3-3 risalente all'agosto del 2019.

Questa settimana sarà decisiva per valutare chi tornerà a disposizione e chi no: oltre a messias in forte dubbio c'è anche De Winter, più probabile invece la presenza di Bani al centro della difesa. Ci vorrà più tempo per recuperare Zanoli, Norton Cuffy e Miretti.