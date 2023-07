Genoa, oggi la seconda amichevole con il Wsg Tirol: chi sono gli avversari

Questo pomeriggio alle 17 il Genoa di Alberto Gilardino affronterà la seconda amochevole estiva scendendo in campo contro il WSG Tirol, squadra militante nella Bundesliga austriaca. La squadra, i cui colori sociali sono il bianco e il verde, appartiene alla città tirolese di Wattens, comune austriaco di 7.882 abitanti nel distretto di Innsbruck-Land.

L'allenatore è Thomas Silberberger, alla guida della squadra dal 2013.

Nell'ultima stagione il WSG Tirol si è piazzato al terzo posto nel girone delel sei squadra in lotta per non retrocedere, ottenendo quindi la permanenza nella massima serie. Il club ha raggiunto la promozione nel 2019 e da allora non è più retrocesso.

Nella squadra tirolese anche una vecchia conoscenza rossoblu': l'attaccante Aleksander Buksa, di proprietà del Grifone, è passato in prestito proprio ai biancoverdi per una stagione. Dall'altra parte, il WSG Tirol è stata la prima squadra professionistica di Kelvin Yeboah, oggi in rossoblù, con cui dal 2018 al 2021 segno' 10 reti in oltre 50 presenze. L'anno successivo passo' allo Sturm Graz, a gennaio del 2022 la prima avventura al Genoa con Blessin.

Una prova che sicuramente dirà di più rispetto al primo impegno dei ragazzi di Gilardino contro il Fassa Calcio, e da cui l'allenatore potrà trarre considerazioni più precise.

Questa la formazione tipo del WSG Tirol che potrebbe scendere in campo contro il Genoa: (4-3-3) Stejskal; Ranacher, Bacher, Stumberger, Schulz; Muller, Naschberger, Ogrinec; Kronberger, Prelec, Buksa. Nello staff anche un italiano ed ex calciatore, Simon Beccari.