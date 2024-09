Genoa, nuovo stop per Messias: salterà il derby

Non c'è pace per Messias, tantomeno per il Genoa di Alberto Gilardino che in questa primissima parte di stagione ha già avuto diversi giocatori out per infortunio. L'ultimo è Ruslan Malinovskyi, che dopo l'intervento chirurgico alla caviglia starà fuori almeno fino all'inizio del 2025.

Sembrava aver recuperato invece Junior Messias, fuori da settimane per un problema all'adduttore: purtroppo per il club rossoblu', il brasiliano accusa un problema al polpaccio che lo terrà ancora fermo ai box. Nei prossimi giorni il giocatore verrà sottoposto a risonanza magnetica per accertarsi di che tipo di infortunio si tratti, quasi certa comunque la sua assenza al derby di mercoledì prossimo contro la Sampdoria. Si tenta il recupero per l'impegno di campionato contro la Juventus, in attesa di avere a disposizione anche Miretti.

Rimane tuttavia una grossa tegola per Gilardino, ecco che la società potrebbe pescare qualche rinforzo dalla lista degli svincolati. Il mercato di gennaio per ora è lontano.