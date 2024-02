Genoa: nuovo negozio multipiano in piazza Banchi, nel cuore del centro storico

Nuovo negozio multipiano per il Genoa, nel cuore del centro storico di Genova, in piazza Banchi. , dove ha sede il club rossoblù "Grifoni in Banchi". La società, che già dispone della palazzina San Giobatta all'Expo' e di un negozio in via XII Ottobre, vuole mettere radici nella città vecchia e lo farà a Banchi, come riferisce GoodMorning Genova.

Il sito prescelto è Palazzo Serra, uno dei palazzi dei Rolli, all’angolo tra via Banchi e la piazza omonima, uno spazio a tre piani che fino a qualche tempo fa era occupato da un megastore cinese di abbigliamento. I locali verranno ridisegnati secondo le esigenze della società rossoblù, che intende utilizzarli non solo per fini commerciali.