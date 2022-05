di Tiziana Cairati

L'arbitro costretto ad interrompere per 3 volta la partita

Il Giudice Sportivo ha multato per 12.000 euro il Genoa dopo il derby contro la Samp "per avere i suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco alcuni fumogeni che costringevano l'Arbitro, per tre volte, ad interrompere la gara per permetterne la rimozione; sanzione attenuata ex art.29, comma 1 lett.b) CGS; recidiva.