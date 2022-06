Genoa, Massimo Coda è il nuovo bomber rossoblu: la firma e il primo incontro coi tifosi

di Marco Innocenti

Il giocatore alle 18.30 sarà al Ticket Office del Porto Antico, che per l'occasione resterà aperto fino alle 22

Il Genoa ha bisogno dei suoi goal, è vero, ma la velocità con cui Massimo Coda e il Grifone hanno vissuto le ultime 24 ore fanno capire meglio di qualunque parola la voglia, di entrambe le parti, di iniziare questa nuova avventura. Il giocatore, reduce da due campionati da capocannoniere in Serie B con la maglia del Lecce, era arrivato appena ieri sera, intorno alle 22.30, all'aeroporto Cristoforo Colombo, dove ad attenderlo aveva trovato un gruppetto di tifosi del Grifone, per i primi selfie e i primi applausi.

Stamani le visite mediche e poi di corsa a Pegli, a Villa Rostan, per la firma del contratto e qualche scatto insieme a Johannes Spors, tanto da prendere confidenza con l'ambiente rossoblu, prima di unirsi alla squadra in vista della partenza per il ritiro a Bad Haring, in Austria. Prima però Coda potrà sentire l'abbraccio dei suoi nuovi tifosi: alle 18.30 infatti è previsto un suo passaggio al Ticket Office del Porto Antico dove, da ormai qualche giorno, è in corso la vendita degli abbonamenti per la prossima stagione.