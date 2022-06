Genoa, Massimo Coda sbarca a Genova: "Sono carico e ho voglia di dimostrare ancora tanto"

di Marco Innocenti

Il bomber che i tifosi rossoblu aspettavano è atterrato alle 22.34 all'aeroporto Colombo: "Visite al più presto: non vedo l'ora di cominciare"

E' arrivato addirittura in anticipo sull'orario previsto per l'atterraggio, Massimo Coda. Il nuovo bomber del Genoa sembra avere una voglia matta di cominciare questa nuova avventura con la maglia rossoblu: "Sono molto carico - ha detto dopo essersi concesso a qualche foto con i tifosi che lo hanno accolto all'aeroporto - e ho tanta voglia di dimostrare ancora. Vediamo adesso di far presto le visite, così potremo iniziare".

Coda è stato ormai ribattezzato da tutti "Il re dei bomber" e da lui i tifosi del Grifone si aspettano solo quello: tanti, tantissimi goal. "Quelli ci vogliono - ha detto sorridendo - senza quelli non si va da nessuna parte".