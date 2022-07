Genoa, la squadra è arrivata in Austria

di Redazione

Il Genoa è arrivato a Bad Haring, in Austria. L'aereo privato è atterrato intorno alle 16.30 ad Innsbruck e da lì il pullman della società rossoblù ha portato la comitiva in hotel.

E' iniziato ufficialmente il ritiro del Grifone che Telenord seguirà in diretta ogni giorno durante i Tg delle 12.30 e delle 19 oltre che all'interno delle varie trasmissioni sportive serali.