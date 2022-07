Genoa, c'è l'offerta del Sud Tirol per il centrocampista Giacomo Calò

di Marco Innocenti

Il club di Bolzano attende dal giocatore una risposta nelle prossime ore

Il Sud Tirol ha presentato un'offerta per Giacomo Calò, centrocampista 25enne di proprietà del Genoa che nell'ultima stagione ha militato fra le fila del Benevento, chiudendo la stagione con 31 presenze all'attivo. Come riportato da Sky Sport, il club di Bolzano ha messo sul piatto un'offerta biennale con opzione per il terzo anno. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la risposta del giocatore, che nel frattempo non è partito con il resto della squadra per la sede del ritiro di Bad Haring, dove il Genoa si allenerà per le prossime due settimane.