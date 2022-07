Genoa, Telenord tutti i giorni in diretta dal ritiro di Bad Haring

di Redazione

Appuntamenti ogni giorno dalle 12.30 e alle 19 all'interno di TGN Calcio e stasera al Derby del Lunedì

Come già accade da una settimnana da Ponte di Legno per la Sampdoria, a partire da oggi Telenord trasmetterà ogni giorno in diretta dal ritiro del Genoa a Bad Haring. Con un importante sforzo economico dell'editore la nostra emittente è in grado di raccontarvi come procedono i lavori estivi di Genoa e Sampdoria.

Appuntamenti ogni giorno dalle 12.30 e alle 19 all'interno di TGN Calcio. Stasera collegamenti durante la trasmissione "Il derby del lunedì", domani dall'Austria durante "We are Genoa" e ovviamente si parlerà di Sampdoria mercoledì da Ponte di Legno all'interno di "Forever Samp".

Notizie, video e foto anche sui nostro canali social.