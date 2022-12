Genoa, l'ex portiere Marchetti attacca Blessin: "Sei falso e presuntuoso, fatti un bagno di umiltà"

Feroce attacco da parte dell'ex portiere del Genoa Federico Marchetti nei confronti dell'ex allenatore rossoblù Alexander Blessin. L'estremo difensore, con un commento sotto ad un post del tedesco sulla piattaforma di Instagram, critica l'operato di Blessin e la gestione della squadra in questi mesi.

"Sei il manager più povero, falso e presuntuoso che abbia avuto nella mia lunga carriera" - scrive Marchetti, che ha avuto Blessin come allenatore da gennaio del 2022 e fino all'estate, quando si è svincolato dal club rossoblù - "Hai preso in giro tutti i genoani dal giorno 1, con le tue ridicole idee calcistiche hai portato alla retrocessione di una squadra che si poteva salvare. Ora che sei finalmente a casa, fatti un bagno di umiltà ed osserva Davide Nicola, cerca di imparare da lui come gestire un gruppo per ottenere risultati in campo, non i cori dei tifosi come hai fatto tu!! In bocca al lupo e Forza Genoa - conclude Marchetti.