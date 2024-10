Genoa, sconfitta per 3-0 all'Olimpico con la Lazio. Infortunio ad Ankeye

Genoa sconfitto per 3-0 all'Olimpico dalla Lazio, al termine di un incontro in cui i rossoblù sono rimasti lungamente in partita dopo la rete iniziale di Noslin. Il rotondo k.o. è maturato soltanto nel finale. I rossoblù aspettano adesso Mario Balotelli, svincolato, che effettuerà le visite mediche domani a Genova e poi firmerà il contratto. Giovedì turno infrasettimanale con la Fiorentina.

Ecco le formazioni ufficiali:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Noslin; Castellanos. All. Baroni.

GENOA (4-4-1-1): Leali; Sabelli, Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli, Frendrup, Miretti, Martin; Thorsby; Pinamonti. All. Gilardino.

Lazio quasi subito in vantaggio al 21' con Noslin che conclude con un tiro nell'angolino in basso a destra una pregevole azione personale.

Poco dopo viene ammonito Sabelli per un intervento scorretto. La stessa sorte capita all'autore del gol, Noslin, che rimedia un giallo.

Non succede molto nell'arco del primo tempo e al termine di un minuto di recupero l'arbitro fischia la fine del primo tempo che si conclude con i padroni di casa avanti di una rete.

Nell'intervallo Gilardino inserisce Norton-Cuffy al posto di Sabelli.

Anche Mario Gila finisce sul taccuino dell'arbitro per un'ammonizione. A metà tempo Gilardino si gioca le carte Badelj (per Miretti) ed Ekhator (per Zanoli). Cartellino giallo anche per Marusic. Nel Genoa fuori Thorsby e dentro Ankeye per dare più consistenza alla fase offensiva ma l'attaccante è costretto a uscire quasi subito per infortunio e al suo posto subentra Melegoni.

A cinque minuti dalla fine Pedro, entrato da poco, raccoglie un pallone in area e infila Leali nell'angolino basso di sinistra raddoppiando in favore della Lazio e chiudendo di fatto la partita. Nell'ultimo dei cinque minuti di recupero arriva anche il tris firmato da Vecino.