Genoa, in Austria subito partitelle a ritmi alti con palle veloci per gli attaccanti

di Redazione

Dal nostro inviato

a Bad Haring

Prima partitella della squadra rossblù che ha preso ufficialmente possesso del suo nuovo centro di allenamento nel ritiro austriaco di Bad Haring.

La mattina si e’ divisa in due parti con lavoro atletico nel campo attiguo tutti insieme i 32 giocatori mai divisi per mantenere il senso del gruppo e poi successivamente sfogo con il pallone.

Giocatori divisi in quattro squadre e dediti a praticare un gioco veloce a due tocchi ed improntato a portare velocemente la palla agli attaccanti che si sono sfidati a cercare di segnare il maggior numero di goal con euforia da parte di tutti con Blessin che li ha gia’ messi in competizione ( su tutti Coda con Jeboah Kallon e Ekuban)

E con la stessa euforia a bordocampo dei giovani arrivati da Genova questa mattina al grido di “ Genoa comunque e ovunque”